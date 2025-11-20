Eine neue Verkehrszählung soll klären, ob die Ampel wieder aufgebaut wird. Die Gemeinde will zusätzliche Argumente sammeln und kämpfen - zur Not auch mit Demos.

Die gewünschte Ampel könnte bald Realität werden.

Welsleben. - Der Kampf um den Wiederaufbau der Ampel und die Verkehrssicherheit in Welsleben geht in die nächste Runde: Vor kurzem traf sich eine Delegation von verschiedenen Behörden mit Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD), um sich die Lage vor Ort erneut anzusehen. Das berichtete Schmoldt auf der vergangenen Ortschaftsratssitzung in Welsleben.