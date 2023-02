Schon seit Monaten laufen die Arbeiten zur Beseitigung der Brandschäden in der Franz Vollbring Sporthalle in Schönebeck. Bald sollen Vereine und Schulen die Halle wieder nutzen können.

Schönebeck - Die Sanierungsarbeiten in der Franz-Vollbring-Sporthalle in Schönebeck verzeichnen Fortschritte. So sind die Arbeiten an der Sporthallendecke nun zu 75 Prozent abgeschlossen, teilt Stadtsprecher Frank Nahrstedt mit. Weiterhin kann auch zeitlich umrissen werden, wann die Halle wieder von Vereinen oder für den Schulsport genutzt werden kann.