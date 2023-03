Der Speicher am Colphuser See bei Barby wurde Mitte der 1990er Jahre abgerissen. Eine besondere Geschichte rankt sich um das Gebäude, als dort 1945 deutsche Kriegsgefangene inhaftiert waren.

Doppelhochzeit der ehemaligen Kriegsgefangenen 1946 in der Schleiermacherstraße 17 in Barby. Obwohl es nicht so aussieht: Zum damaligen Zeitpunkt litten die Menschen Hunger, es gab Lebensmittelmarken.

Barby - Beginnen wir mit der Barbyer Chronik von Engelmann/Ulrich von 2008: „Tausende deutsche Kriegsgefangene wurden auf Colphus interniert und mussten in zentrale Gefangenenlager westwärts weiter transportiert werden. (…) Das Gefangenenlager war bald überbelegt, die Versorgungslage äußerst schlecht. In der Nähe wohnende Barbyer sind wohl noch die hunderten von Händen, die über die Mauer ragten, um etwas Essbares zu erhalten, in Erinnerung. Manch Barbyer drückte etwas in eine Hand – die dazu gehörige Person bekam er nie zu sehen.“