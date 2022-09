Bauarbeiten Barby: Bei der Schloßstraße sorgen alte Lichtschächte und Überraschungseierfür Verzögerungen

In Barby gibt es derzeit zwei Straßenbaustellen: am Wilhelmsweg und in der Schloßstraße. Letztere Baustelle verzögert sich wegen unvorhergesehener Dinge. Dazu gehören nicht exakt eingezeichnete „Medien“, wozu Kommunikationskabel zählen.