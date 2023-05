Räumlichkeiten des Ordnungs- und Einwohnermeldeamts in Barby im Haus der Begegnung sind mittwochfrüh durch ein Feuer beschädigt worden. Es gibt Indizien, dass es sich um Brandstiftung handelt. Was war passiert und wie wirkt sich der Schaden auf die Arbeit in den Ämtern aus?

Barby - Voraussichtlich bis Ende nächster Woche müssen sich die Bürger im Barbyer Rathaus melden, wenn sie die Dienste des Einwohnermeldeamtes in Anspruch nehmen wollen. Der Grund: Im Haus der Begegnung, also quasi dem „Rathaus II“, wo Einwohnermeldeamt und Ordnungsamt untergebracht sind, hat mittwochfrüh ein Feuer gewütet. Betroffen war ein Lagerraum, in dem Arbeitsmaterialien gelagert wurden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem habe die Polizei bereits festgestellt, dass eine Gehwegplatte durch eine Scheibe des Gebäudes geworfen wurde, teilt das Polizeirevier Salzlandkreis auf Volksstimme-Anfrage mit.