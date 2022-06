Barby: Die Möwen sind in Wirklichkeit Tauben

Eine Leserin berichtet von Möwen, die am Stadtrand von Barby zur Plage würden. Doch sind das wirklich jene Vögel, die man hauptsächlich am Meer beobachtet?

Barby - Eine Anruferin – sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – besucht regelmäßig ihre Freundin im Gribehner Weg. Dort gäbe es viele Möwen, die sich ungehindert vermehren würden. „Der Kot beschädigt die Terrassen. Ich wundere mich, weshalb die Stadt nichts tut“, klagt die Frau. Und wie könne es überhaupt sein, dass dort so viele Möwen sind: „Leben die nicht normalerweise am Meer?“