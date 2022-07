Unterhaltung Barby: Filme zeigen die Schönheit und die Bedrohung von Flusslandschaften

Flüsse und ihre Auen gehören zu den schönsten, aber auch am stärksten bedrohten Lebensräumen in Europa. Das Elbe-Saale-Camp zeigte im Barbyer Kino drei Filme, die Ausbauvorhaben an Flüssen für die Güterschifffahrt oder für die Wasserkraft thematisierten.