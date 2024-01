Florian Fabian aus Glinde ist an einem Buchprojekt beteiligt, das die Elbe in ihrer ganzen Vielfalt darstellt: Fotos zeigen den Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Glinde. - Wenn Florian Fabian mit großem Gepäck durch das Dorf stiefelt, ist der Elbdamm sein Ziel. Der liegt kaum hundert Meter von seiner Wohnung entfernt. Der 30-Jährige hat einen großen Rucksack geschultert, in der Hand trägt er ein Stativ und die Canon-Vollformatkamera, die winzig an dem riesigen Teleobjektiv mit 400er Brennweite wirkt.

Auf dem Dachfirst des heimischen Hofes in der Dorfstraße gurren ein paar Tauben, zwei zutrauliche Katzen schleichen über das Pflaster. Doch sie alle sind heute uninteressant für den Wahl-Glinder. Er will in die Natur.

Professionelle Ausrüstung für den Fotografen

Das Hochwasser der Elbe schwappt noch leicht an den Deichfuß, eine Gruppe Wildgänse spektakelt auf dem Fluss. Es ist kein Bilderbuchwetter. Aber das soll es ja auch nicht sein. Dem lichtstarken Objektiv im Wert eines Kleinwagens ist das egal. Florian, der bei der Hochzeit mit der Landwirtin Tina Fabian deren Familiennamen annahm, verfügt über ein reiches Equipment. Auch die „Fotofalle“ (die Spiegelreflexkamera wird in einem Gehäuse versteckt) sowie eine Drohne stehen ihm zur Verfügung. Diese Aufzählung will verdeutlichen, was ein Tier- und Naturfotograf so alles braucht, um gute Bilder zu machen.

Das Wichtigste ist neben viel Geduld ein waches Auge. Bereits als Biologiestudent der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel fotografierte der damals 21-Jährige drei junge Rohrweihen auf dem Acker. Dem Glinder Landwirt Lutz Röseler waren beim Mähen seines Weizenschlages mehrere große Vögel aufgefallen, die ungelenk aus dem Getreide heraus hüpften und schnell wieder in Deckung gingen. Fliegen konnten sie offenbar noch nicht. Weil Röseler kein Bauer ist, der nur stur sein Ernteergebnis im Hinterkopf hat, machte er mit dem Mähdrescher einen großen Bogen um die Stelle. Und sagte seinem Kompagnon Helmut Fabian Bescheid, mit dem er zusammen nach der Wende als landwirtschaftlicher „Wiedereinrichter“ seine Existenz startete. Der wiederum war der Schwiegervater in spe von Florian, der kurz darauf mit der Kamera anrückte. Wäre der Landwirt nicht so aufmerksam gewesen (und die Kommunikation in Glinde nicht so gut), hätte der Mähdrescher das Nest samt Inhalt geschreddert.

Heute sitzt Flos Ehefrau Tina auf dem Trecker, die den Betrieb von ihrem Vater Helmut übernahm. Eine optimale Konstellation: Wenn die junge Landwirtin bei der Arbeit etwas Interessantes sieht, kriegt der Gatte einen Foto-Tipp.

Der verdient seine Brötchen in einem Magdeburger Landschaftsplanungsbüro, das Genehmigungsplanungen zum Umwelt- und Naturschutz erarbeitet. Wenn irgendwo gebaut werden soll, untersuchen die Mitarbeiter erstmal das Gelände auf Flora und Fauna.

Der Buchtitel „Wilde Elbe“ spricht seine eigene Sprache. Herausgeber ist der Verein Gesellschaft für Naturfotografie. tli

„Wilde Elbe“ ISBN 978-3-95728-668-0

Von Meeresbiologie zum Fotografen

Florian Fabian stammt aus Römhild, wo der Thüringer Wald im Norden liegt. Die Menschen dort pflegen den fränkischen Dialekt. „Schon als Kind hat mich die Natur begeistert. Ich habe so viele interessante Dinge gefunden, die ich aber nicht alle mit nach Hause nehmen konnte“, lächelt der 30-Jährige. Die Folge war, dass ihm als Kind eine Kompaktkamera geschenkt wurde. Wenn Gleichaltrige sich Poster von Stars und Sternchen an die Wände pinnten, waren es bei Florian Vögel und Käfer. Die Fotografiererei verdichtete sich auch über die flatterhafte jugendliche Sturm- und Drangzeit hinaus. „Nach dem Abitur stand für mich fest, dass ich Biologie studieren würde“, erzählt Florian, der von vier Unis Zusagen bekommen hatte. Am liebsten wäre der Thüringer Meeresbiologe geworden. Doch als er Kommilitonin Tina kennen lernte und Amor seinen Pfeil abschoss, griff „Plan B“. Und der handelt nicht auf Galapagos im Pazifik, sondern in Glinde an der Elbe.

Und ebenda findet der Wahl-Glinder seine Motive, wenn er mit Sack und Pack durch die Natur streift. Es sei ein „schöner Ausgleich“ zur sachlichen beruflichen Tätigkeit. Denn die heimische Artenvielfalt ist reichhaltig. Zu den Stars zählen See- und Fischadler, Schwarzstorch und sogar die seltene Waldschnepfe.

Man spürt die winterliche Kälte über der Elblandschaft bei Glinde. tli

Über die sozialen Netzwerke fand Florian Fabian Gleichgesinnte, die sich in dem Verein Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) engagieren. Während der Corona-Zeit entstand die Idee zu einem Buchprojekt, das am Ende „Wilde Elbe“ heißen sollte.

„Kein anderer großer Fluss in Westeuropa weist eine solche Biotop- und Artenvielfalt auf wie die Elbe“, zitierte der Wahl-Glinder aus dem Buch, das vor wenigen Monaten erschien.

Neunundzwanzig Fotografen der GDT waren mit ihren Kameras auf der Suche nach atemberaubenden Naturmotiven. Dabei heraus gekommen ist ein Bildband mit eindrucksvollen Aufnahmen der Elbe und ihrer direkten Umgebung sowie ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. „Auf den über 1.000 Kilometern von der Quelle im Riesengebirge bis zur Mündung in der Nordsee liegt die Magie der Aufnahmen im Detail und in der Faszination des Verborgenen, in der Begeisterung für die Schönheit der Natur direkt vor der Haustür. Ein beeindruckender Bildband für alle, die die Natur lieben und die Elbe von einer neuen Seite entdecken wollen“, wirbt der Verlag für das Werk.