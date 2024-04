Nach einer aufwändigen Restaurierung wird ein Wappenschild in der Johanniskirche Barby wieder zum strahlenden Mittelpunkt. Was das Schild zu erzählen hat .

Barby: Fragiler Schatz kehrt in Kirche zurück

Das Familienwappen derer von Ende ziert ein „brauner Hund in goldenem Feld“. Der Wappenschild stammt von 1667.

Barby. - Als Reinhold Gonschior seinen Kleintransporter dicht vor der Johanniskirche parkt, regnet es. An der Tür erwarten ihn schon voller Ungeduld Christina Roeder und Fritz Bertram vom Kirchbauverein. Der Schild ist das jüngste Sanierungsobjekt, das der Verein angeschoben hatte. Seit Ende vergangenen Jahres war er zur Restaurierung in Dähre (Altmark). Dementsprechend groß ist die Vorfreude, das Ergebnis in Augenschein nehmen zu können.