Bauen Barby: Garagen sollen für neue Baugrundstücke abgerissen werden

Rund 88.000 Euro will die Stadt Barby für den Abriss von Garagen am ehemaligen Barbyer Schwimmbad aufwenden, um neue Baugrundstücke für Eigenheime zu schaffen. Doch es gibt Kritik an diesen Plänen.