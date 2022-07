Barby genehmigt Osterfeuer in der Einheitsgemeinde

Besonders die Kleingärtner werden auf diese Meldung schon sehnsüchtig warten: In diesem Jahr soll es nach zweijähriger Abstinenz wieder Osterfeuer geben. Das größte der Einheitsgemeinde Barby wird an der „Kanne“ aufgeschichtet. Warum erst ab dem 2. April vorbereitet werden darf.

In Barby wird traditionell das Osterfeuer am Fuße des historischen Wachturms „Prinz“ aufgeschichtet.

Barby - „Osterfeuer werden in diesem Jahr stattfinden“, sagt Bürgermeister Torsten Reinharz. Allerdings müssen sich die Bürger noch eine Weile im Zaume halten, ehe sie „anliefern“. „Erst ab dem 2. April besteht die Möglichkeit, zulässigen Baum- und Strauchschnitt zu den bekannten Plätzen zu bringen“, fügt der Bürgermeister hinzu. Und erinnert daran, dass nur Materialien verbrannt werden dürfen, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten, wie zum Beispiel trockenes, unbehandeltes Holz oder trockener, abgelagerter Gartenschnitt. „Was gar nicht geht, sind Sperrmüll, Altreifen, Bauholz oder Kunststoff “, so Reinharz. Was haben Vögel mit Osterfeuern zu tun?