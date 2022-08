Kultur Barby: Komödie am Prinzeßchen startet bald

Die Komödie am Prinzeßchen in Barby geht in ihre neunte Spielzeit. Das kleine Komödien-Festival um Regisseur Stephan Wapenhans präsentiert in diesem Jahr im Schlosspark Open Air die Komödie „Wenn schon, denn schon“ des britischen Erfolgsautors Ray Cooney. Premiere ist am Sonnabend, 20. August.