Barby: Salzlandkreis investiert 1,5 Millionen Euro in Sanierung von Kreisstraße

Sachsendorf/Groß Rosenburg (vs/tli) - Die Kreisstraße 1284 zwischen Barbys Ortsteilen Sachsendorf-Patzetz und Groß Rosenburg kann jetzt über die freie Strecke von 2.700 Metern saniert werden. „Der Salzlandkreis investiert an dieser Stelle weitere rund 1,5 Millionen Euro für die Mobilität im ländlichen Raum“, informiert Landrat Markus Bauer zum Start der Baumaßnahme in dieser Woche. „Wir setzen fort, was uns wichtig ist. Moderne Mobilität ist ein Thema, das ganz weit mit oben steht bei unserer Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030. Und wir kommen ein gutes Stück voran. Die Grundsanierung der K 1284 ist das erste Bauvorhaben, das wir umsetzen und finanzieren mit den insgesamt fünf Millionen Euro, die uns das Land Sachsen-Anhalt zusätzlich bereitstellt für kommunalen Straßenbau.“