Barby - Am Sonntag, 8. Oktober, werden die Barbyer an der Wahlurne darüber abstimmen, wer in den kommenden sieben Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung steht. In der Einheitsgemeinde mit rund 8400 Einwohnern wird es einen Wechsel geben. Denn Amtsinhaber Torsten Reinharz will nicht erneut für den Posten kandidieren, wie er sagte.