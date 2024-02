Der Durchgangsverkehr der Landesstraße in Sachsendorf hält sich nicht immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Deshalb werden im Ort jetzt Maßnahmen ergriffen.

Sachsendorf - „Ich muss gestehen, dass ich bisher selten in den Ort mit den vorgeschriebenen 50 km/h reingefahren bin“, verrät ein Anlieger, der sogar in Sachsendorf wohnt. „Komisch: Jetzt ist das anders“, wundert er sich.

Clevere Smiley-Tafeln

Sätze wie diesen freuen Ortsbürgermeister Steve Daniel (Freie Wählergemeinschaft Elbe-Saale Winkel) natürlich. Der junge Ortschef hat es in seiner rund zweijährigen Amtszeit fertig gebracht, drei digitale Geschwindigkeitsanzeigetafeln installieren zu lassen. Zwei an den Ortseingängen im Zuge der Landesstraße 63 (Calbe-Aken) und eine an der Kreisstraße 1284 von Groß Rosenburg kommend. Letztere ist die jüngste Investition in die Sicherheit der Sachsendorfer und kostete rund 1.750 Euro.

Aber wie gelingt es einem kleinen Ortsteil einer finanzklammen Einheitsgemeinde, so etwas an den Mast zu bringen?

Finanzierung

„Nur über Sponsoren“, sagt Steve Daniel knapp, der seine Brötchen als Leiter des kommunalen Betriebsbauhofes in Calbe verdient und nicht zuletzt durch seine Mitgliedschaft im dortigen BVB-Fanclub gut vernetzt ist.

Was ist die Motivation, nach den beiden Anlagen an der Landesstraße eine weitere aufzustellen? Seitdem die Kreisstraße zwischen Patzetz und Groß Rosenburg saniert wurde, scheint einige Autofahrer das gelbe Ortseingangsschild wenig zu interessieren. Laut Straßenverkehrsordnung beträgt hier die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 50 Stundenkilometer (siehe Zitat am Beginn des Artikels).

Weitere Maßnahmen geplant

„Wir weisen die Verkehrsteilnehmer auf die überhöhte Geschwindigkeit hin“, sagt Daniel. Dies geschieht durch eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige, die die aktuelle Einfahrtsgeschwindigkeit misst und ein lächelndes oder wütendes Smiley zeigt. „Statistiken belegen, dass durch die Aufstellung ein Großteil der Kraftfahrer positiv beeinflusst und somit das Tempo reduziert wird“, weiß Daniel. Was einen psychologischen Hintergrund hat. Durch das Auslesen der Daten kann außerdem nachvollzogen werden, wie diese Stelle frequentiert wird. Steve Daniel kann das auf einer besonderen App seines Handys überprüfen.

Womit es in Patzetz, dem Ortsteil von Sachsendorf, schon Erfahrungen gibt. Denn zwei Smiley-Tafeln machen ja an der Landesstraße 63 ihren Job.

Einen Beitrag zur Sicherheit hat der Ortschef noch vor: Es sollen sogenannte Streetbuddys an der Grundschule aufgestellt werden. Damit sind Warnfiguren für mehr Kindersicherheit gemeint.