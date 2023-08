Barby - Besucher des kommenden Sportlerballs im Herbst dürften sich im „Rautenkranz“ wundern: Wenn das Geschirr von den Buffet-Tischen abgeräumt wird, soll Bürgermeister Torsten Reinharz die Schürze umbinden und helfen. Was erstens kein Beitrag gegen den Fachkräftemangel und zweitens kein Indiz für einen Nachfolgejob des Anfang 2024 scheidenden Stadtvaters ist: Reinharz verlor die Stadtwette des Brückenfestes.

Was wird dieses Mal gewettet?

„Wir wetten, dass es der Bürgermeister nicht schafft, 25 Reha-Patienten mit blauen Stoffbeuteln vor die Bühne zu bitten“, ließ Jost Mattisseck um 14 Uhr zu Beginn des Festes die Katze aus dem Sack. Der Vorsitzende des Vereins Grafschaft Barby hatte vor Wochen die Idee gehabt. Seine Mitstreiter hielten dicht, sodass der Bürgermeister zerknirscht feststellen musste: „Bei früheren Wetten hat mir ja immer mal jemand was gesteckt: Dieses Mal nicht!“

Bürgermeister Reinharz verlor die Stadtwette nur knapp. 25 Reha-Patienten sollten vor der Bühne stehen, 23 waren es. Thomas Linßner

So musste sich Torsten Reinharz zu Beginn des Festes zur nahe gelegenen Reha-Klinik trollen und versuchen, die geforderten 25 Patienten zum Festplatz einzuladen. Der Stadtvater versprach Pünktlichkeit, da es in der Klinik ab 17.30 Uhr Abendessen gibt. Von der Maßgabe, dass jeder Rekonvaleszent einen blauen Beutel dabei haben müsse, rückten die Wettaufforderer des Heimatvereins dann doch ab. Am Ende fehlten nur zwei Patienten und der Ortschef hätte gewonnen.

Wann fuhr der letzte Zug?

Neben allerlei kulturellen Einlagen erinnerte AG-Vorsitzender Jürgen Krebs daran, wie das Brückenfest eigentlich zustande kam: 2004 fuhr der letzte Zug, die Eisenbahnbrücke wurde verkauft und sollte verschrottet werden. „Um ein langwieriges Planfeststellungsverfahren zu vermeiden, wurden Strecke und Brücke 2017 kurzerhand entwidmet, deren Rechtmäßigkeit Fragen aufwirft“, sagte Krebs. Denn eine „Freistellung für den Bahnverkehr“, wie es im Eisenbahnverkehrsdeutsch heißt, sei nur möglich, wenn „langfristig kein Verkehr zu erwarten ist“. Denn es kam anders, woran wohl auch das permanente Störfeuer der Barbyer Brückenaktivisten einen Anteil hat. Aktuell ist es im Zuge der Verkehrswende so, dass die Strecke Güterglück-Barby zu den 20 deutschen Trassen gehört, die reaktiviert und sogar elektrifiziert werden sollen. Ehrgeiziges Ziel sei 2030.

Jürgen Krebs (rechts), Vositzender der Arbeitsgemeinschaft Elbbrücke, hatte zu einer Brückenwanderung eingeladen. Thomas Linßner

Das Brückenfest ’23 wurde trotz drückender Schwüle von den Besuchern gut angenommen. Stoßweise voll war es auch im „Prinzeßchen“, dessen Nutzung jetzt an den Heimatverein übergeben werden soll. Der plant, es jeden letzten Sonnabend im Monat zwischen April und Oktober zu öffnen.

Eine Lokomotive drehte auch ihre Runden. Es war die kleine Lok des Schaustellers Mirko Melcher im Schloßpark.

Vielleicht sieht man in ein paar Jahren dann auch eine echte Lok über die Barbyer Elbbrücke fahren.