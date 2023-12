Barby. - In der St. Georgiikapelle wurde ein uralter Grabstein, liegend im Fußboden unter dem Estrich, gefunden (die Volksstimme berichtete). Er ist 2,50 Meter lang und 1,35 Meter breit. Die genaue Stärke kann nicht ermittelt werden. Zwölf Zentimeter sind messbar, da der umliegende (moderne) Unterboden bis an die Platte reicht. Die Friedhofskapelle wird im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung saniert – dabei wurde der Stein gefunden.

Wie so oft in diesen Fällen, trat die Denkmalpflege auf den Plan. Was zur Folge hat, dass der Fußboden erstmal nicht weiter saniert werden kann. Um den Stein zu bergen, respektive zu sichern, hat die Stadt Barby zusätzliche Mittel beim Landesverwaltungsamt beantragt, aber wenig Hoffnung, das Geld zu bekommen. In der Geschichte des Gebäudes wurde die riesige Grabplatte bei Fußbodenarbeiten immer wieder überdeckt. So beim letzten Mal Mitte der 1980er Jahre, als in der Kapelle eine Feierabendbrigade den Fußboden mit Terrazzoplatten erneuerte.

Doch heute geht die Denkmalpflege – es ist fraglich, ob sie vor 40 Jahren überhaupt in Kenntnis gesetzt wurde – sensibler mit derartigen Entdeckungen um. Was allerdings den Bauherren - in diesem Fall ist es die Stadt Barby - vor große Herausforderungen stellt. Was mit dem Epitaph wird, ist also noch völlig offen. Auf Volksstimme-Anfrage stellte das Landesamt für Denkmalpflege Halle den Baubefund zur Friedhofskapelle Barby jetzt zur Verfügung.

So berichtete die Volksstimme am 2. Dezember. tli

Keine romanischen Bögen

Darin wird der Ist-Zustand beschrieben: Die Innenwände sind weitestgehend vom Putz befreit. Es zeigten sich an beiden Längswänden relativ kleine, hochsitzende rundbogige Vermauerungen. Die Bögen selbst werden aus großformatigen Backsteinen gebildet, die weiteren Gewändebereiche meist aus Bruchstein.

„In ihrer baulichen Ausführung entstammen weder Mauerwerk noch Fenstergewände dem hohen Mittelalter. Rundbogen bedeutet zudem nicht automatisch ’romanisch’, denn gerade die Renaissance greift den Rundbogen als stilprägendes Element bewusst und häufig (wieder) auf“, stellen die Denkmalpfleger klar. Damit ist die Vermutung, dass die Friedhofskapelle in ihren Ursprüngen aus der Romanik stammt, vom Tisch. „Als zeitliche Ansprache ist hier wohl am ehesten an das 16. Jahrhundert zu denken, wenngleich man es nicht auf Jahrzehnte genau eingrenzen kann. Darüber hinaus befinden sich an der Süd- und auch Ostwand weitere Bauspuren ehemaliger Öffnungen in Form größerer Rundbogenfenster sowie eines Durchganges oder Portals. Die genaue baustratigraphische Relevanz (Untersuchung von Schichtungen und ihre zeitliche Zuordnung, d. Red.) kann jedoch nur durch eine tiefere Bauforschung geklärt werden“, heißt es in dem Schreiben aus Halle.

Hohlraum unter dem Stein

Bei der großen Sandsteinplatte handele es ich offensichtlich um eine ehemalige Grabplatte. Darauf deutet ein umlaufendes Spruchband hin, von dem einige Buchstaben schwach erkennbar sind. Aber auch eine Verwertung als Altarplatte ist möglich, da ein Weihekreuz erkennbar ist. Ein Großteil der Platte ist jedoch noch mit einer Mörtelschicht überzogen, so dass zum Relief oder zur Umschrift selbst - und damit auch zur genauen Datierung - keine konkreten Aussagen getroffen werden können. „Größe, Form und Habitus lassen jedoch an eine Entstehungszeit der Platte im 16. Jahrhundert denken, zumal sich ein in Form und Abmaßen gut vergleichbares Stück an der nördlichen Außenwand der Kapelle befindet“, heißt es in dem Untersuchungsbericht.

Im Laufe der Arbeiten stellten die Handwerker wie auch die Planer fest, dass sich unter dem Stein ein Hohlraum befindet. „Dies deutet auf das Vorhandensein einer Gruft hin. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich nicht um das Epitaph der eventuell darunter bestatteten Person handelt, sondern um die Zweitverwendung einer nicht mehr gebrauchten Grabplatte als Deckstein einer jüngeren Gruftanlage. Größe, Form oder Inhalt des Hohlraumes sind nicht bekannt. Hier sind weitere Untersuchungen nötig und durch das Landesamt für Denkmalpflege geplant“, schreibt Oliver Dietrich vom Landesamt.

Erst nach eindeutiger Klärung der Funktion der Sandsteinplatte an dieser Position könne auch über die weitere Verfahrensweise mit ihrem Umgang entschieden werden.

Bis dahin wird die St. Georgii-Kapelle eine Baustelle bleiben und nicht für Beisetzungen genutzt werden können. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, gebe es vom Landesverwaltungsamt noch keine Rückmeldung, was zusätzliche Fördermittel betrifft.