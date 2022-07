Barbyer „Mammut“-Kraftsportler: Muckis durch Hanteln der Marke Eigenbau

Barby - Schon die Athleten, Kämpfer und Gladiatoren in der Antike nutzten Hanteln, um ihren Körper zu stählen. Es gab sogar eine olympische Disziplin. Mit unterschiedlich schweren Hanteln mussten Athleten im alten Griechenland Standweitsprung machen. Auch in Barby gibt es eine Herrengemeinschaft, die seit 30 Jahren dem Kraftsport frönt. Es sind die Mammuts. Der Älteste ist 65, der Jüngste 45 Jahre alt. Die Mammuts sind eine Fraktion des SSV Blau-Weiß Barby, die ihr Trainingsdomizil am Bootshaus hat.