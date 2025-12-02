Margarete Mages designt und bäckt alle Jahre wieder ein Lebkuchenhaus. Auf dem 40 mal 50 Zentimeter großen „Lebkuchengrundstück“ wimmelt es nur so von Details.

Letzter Akt, bevor es nach Augsburg auf die Reise geht: Margarete Mages krümelt Puderzucker über ihr Back-Kunstwerk. Ehemann Peter hält das Sieb.

Barby. - Bei der nachfolgenden Geschichte sei ein Vergleich erlaubt. Nicht selten ist es in der Architektur so, dass, was attraktiv aussieht, unpraktisch ist. Oder umgekehrt. Der Fall von Lebkuchen-Bäckerin Margarete Mages beweist, dass das nicht so sein muss. Ihr fein designtes Pfefferkuchenhaus ist nicht nur schön anzusehen, sondern es schmeckt auch.