Marion Ziprian untersucht Brunnenwasser auf den ph-Wert. Die Nitratbestimmung findet bisher noch im Labor in Mittweida statt. Roland Straßburg aus Calbe hatte verschiedene Wasserproben in Auftrag gegeben.

Barby. - „Dazu zählt auch Ihr Bereich, hier im Elbe-Saale-Winkel“, beantwortet Marion Ziprian eine wichtige Frage: Wo ist die Nitratbelastung des Brunnenwassers am höchsten? Teilweise würden die Grenzwerte deutlich überschritten (Nitrat gilt als krebserregend).

Und die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (Afu) muss wissen, wovon sie spricht. Seit Jahren werden das Wasser und die Böden auch im Raum Barby beprobt. Mit Zahlen kann die Laborantin ad hoc nicht dienen – die Aussage kommt mehr aus dem Bauch, also als Erfahrungswert heraus. Afu untersucht das Wasser in drei ostdeutschen Bundesländern.

Seit einigen Monaten müssen die „Kunden“ des Labors ihr privates Brunnenwasser den Umwelttoxikologen mitgeben und bekommen später die Daten nach Hause geschickt. Vor Jahren hatten die Sachsen ein mobiles Mini-Labor dabei, um die Auswertung direkt vor Ort zu machen. „So ein Labor werden wir demnächst wieder haben“, sagt Marion Ziprian. Das Vorgängergerät hatte die vielen Autotransporte mechanisch nicht überstanden. Anfang der Woche zählt zu den Labornutzern Roland Straßburg aus Calbe, der mehrere Wasserproben der Verwandtschaft dabei hat. „Bei Leitungswasser besteht kaum die Gefahr, dass etwas nicht stimmt“, klärt ihn Marion Ziprian auf. Allerdings gebe es auch Ausnahmen, die allerdings „hausgemacht“ seien. Zum Beispiel, wenn Trinkwasser zu lange in Kupfer- oder Bleileitungen stehe. Was selten, aber besonders in alten Häusern vorkomme. Derweil in den 90er Jahren Kupferleitungen installiert wurden, sind Bleirohre viele Jahrzehnte älter.

Doch zurück zur Nitratbelastung. Die Nitrat-Obergrenze liegt bei 50 Milligramm pro Liter, oft hatten die Proben aus der Einheitsgemeinde Barby bei Untersuchungen in der Vergangenheit das Doppelte. „In solchen Fällen sollten die Leute das auf keinen Fall trinken“, mahnt die Fachfrau.

Es gab aber auch Phänomene, dass Proben, die nur einige dutzend Meter voneinander entfernt genommen wurden, unterschiedliche Werte aufwiesen. In solchen Fällen vermuten die Afu-Leute zwei Wasseradern, die unterschiedlich von ausgebrachter Gülle, Biogas-Abfällen oder anderen Düngern beeinflusst wurden.

Bevor sie sich nach einer Stunde in Barby in Richtung Nienburg (in Calbe machte das Labor früher auch Halt, dort gebe es aber keinen Bedarf) auf die Socken macht, erklärt Marion Ziprian woran es liegt: Das mit Nitrat verunreinigte Grundwasser dehnt sich besonders in ländlichen Gebieten aus, wo die Felder intensiv genutzt werden. Die Belastung sei, so auch das Bundesumweltministerium, in mehreren Regionen zu hoch. Sie führe „zu deutlichen Auswirkungen bei der Trinkwassergewinnung und verursache vermehrte Anstrengungen zum Schutz der Trinkwasserressourcen.“

Grundwasser hat ein langes Gedächtnis. Um zu verhindern, dass zu viel Nitrat hinein gelangt (Nitrat gilt als krebserregend), hat die EU schon 1991 erste Schritte zum Schutz des Grundwassers beschlossen. „Wenn einige Landwirte jetzt eine zu strenge Düngeverordnung beklagen, ist das eigennützig und verantwortungslos“, sagt ein Besucher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.