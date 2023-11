barby. - „Was Schminke so ausmacht. Da hat die Maske ganze Arbeit geleistet ...“, frotzelte Präsident und Moderator Michael Wolfram beim Faschingsauftakt, als die Funkengarde die Bühne betrat. Dann kriegte er schnell, aber gaaanz schnell die Kurve! „War natürlich Spaß. Ihr seht noch genau so aus wie vor 20 Jahren!“

Grund für diese Charmattacke war ein Auftritt jener Funken, von denen die meisten die 40 überschritten haben. Den Älteren im Publikum zuckte diesbezüglich ein Déjà-vu durchs Gemüt, weil sich die Damen in der Tat wenig veränderten und auch die Schritte des klassischen Parademarschs noch voll drauf hatten.

Überhaupt wurde beim Saison-Auftakt (im Februar geht es weiter) deutlich, dass der Faschingstanz generationsübergreifend weiblich ist. Vom sechsjährigen Hexenfünkchen bis zur 53-jährigen Dame machte der feminine Teil des Vereins schwungvoll sein Ding. Was gewollt und eine Rückbesinnung auf die Tradition der 1952 im Fährhaus Barby gegründeten frohsinnigen Gemeinschaft ist, wie Vereinsvorsitzender Jens Vogt sagte.

Natürlich kamen auch die Ratsherren zum Zuge, die mehr können, als nur auf der Bühne das Prinzenpaar Annika und Guido einzurahmen. Besonders beim „Tanz“ unter UV-Licht bebte das Parkett. Die Herren sind alle Jahre wieder bemüht, einen Gegenentwurf zur anmutigen Bewegung des weiblichen Teils hinzulegen. Was erfahrungsgemäß das Publikum entzückt. Nicht weil die Choreografie holpert, sondern weil die Kolonne ein Gesamtkunstwerk darstellt.

Applaus heimste auch Guido Fritsche ein, der sich als „gespaltene Persönlichkeit“ offenbarte. Eben noch als huldvoller Prinz mit seiner Lieblichkeit Annika an der Seite, setzte ruckzuck eine Geschlechtsumwandlung ein. Mit Florentinerhut und Pünktchenkleid trat er als „Weinbergschnecke“ in die Bütt. Dabei spießte er kommunale Themen auf, was es in so kurz und knapper Form im Verein lange nicht gab. Dankbare Vorlagen waren Straßenbau, schwindende Infrastruktur und natürlich die noch warme Bürgermeisterwahl, bei der vor allem die beiden Barbyer Kandidaten ihr Fett wegbekamen. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, flatterte Guido dann auch noch mit zwei Bauchtanz-Schmetterlingen über das Parkett.

Applaus, Applaus.

Déjà-vu: Diese Funken paradierten schon vor 20 Jahren über das Parkett. tli

Der Kanufaschingsauftakt wird von Tänzerinnen jeglichen Alters dominiert. tli

Büttenredner Guido, die „Weinbergschnecke“, mit zwei Bauchtanz-Schmetterlingen. tli

Laura und Mareike waren Anke Engelke und Bastian Pastewka. tli