Bauarbeiten am Hummelberg-Turm bei Schönebeck beginnen

Was in den nächsten Tagen passieren soll.

Uwe Werner (links) und Friedrich Allendorff freuen sich, dass am Hummelberg-Turm bald gebaut wird.

Schönebeck - Endlich kommt Bewegung in die Sache. Friedrich Allendorff und Uwe Werner sind frohen Mutes. Lange Zeit hatten sie und die Vorstandskollegen um den Vorsitzenden Christian Jakobs gewartet. Gestern war es dann so weit: Die Bauarbeiten am Hummelberg-Turm konnten beginnen. Dabei stand der erste Tag unter keinem besonders guten Stern.

Naja, zugegeben. Direkt am Turm stehen die Baumaschinen noch nicht. Schließlich müssen sie erst einmal nach oben kommen. Die Zufahrt zu dem baufälligen Gemäuer, das irgendwann wieder einmal in seinem alten Glanz erstrahlen soll und zum Ausflugsziel für die Region avancieren könnte, ist alles andere als schwertransport-geeignet. Daher wird in den nächsten Tagen zunächst die Zufahrt für die weiteren Sicherungsmaßnahmen aus- und aufgebaut. Weitere Schritte folgen dann. Bauarbeiter und Vereinsmitglieder brauchten gestern vor allem einen Ausrüstungsgegenstand: einen Regenschirm. Denn der Wettergott hatte reichlich Wasser von oben geschickt. Das tat der positiven Stimmung allerdings überhaupt keinen Abbruch.

„Ich bin froh, dass endlich sichtbare Schritte passieren“, kommentierte Friedrich Allendorff. Das Vorstandsmitglied hofft, dass durch die ersten sichtbaren Schritte auch mehr Menschen für das Projekt begeistert werden können.

Bild vor Ort

Er und Uwe Werner vom Bauteam des Vereins verschafften sich vor Ort selbst ein Bild. Die etwa 20 bis 30 Zentimeter dicke Schotterschicht scheint mehr als angebracht. Denn die Zuwegung ist derzeit rutschig, matschig, und die Schlaglöcher waren nach dem Regen gut gefüllt.

Dafür plant der Verein verschiedene Aktivitäten. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um Ideen auszutauschen. Eine besonders attraktive haben sie für den 20. November. Unter dem Titel „Hummelberg glüht“ soll es am und um den Hummelberg einen geführten Laternenumzug für Kinder geben. Begleitet werden solle dieser von Nachtwächter Jeff Lammel. Bei diesem Termin können sich die Besucher über die aktuellen Baumaßnahmen informieren. Darüber hinaus solle es einen Umtrunk geben. Die Jugendfeuerwehr Bad Salzelmen übernimmt die Sicherung.