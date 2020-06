Künftig verläuft der Saaleradweg durch die Calbenser Innenstadt.

Calbe l In zwei Jahren will die Stadt Calbe soweit sein und den Saaleradweg komplett ausgebaut durch die Stadt führen. Am Stadtrand haben die Bauarbeiten dazu bereits vor mehreren Wochen begonnen. Über die Kleine Fischerei sollen die Radtouristen die auf dem Hochufer liegende Stadt erreichen. Die Kommune führt deshalb ein zweites Verfahren zur Einziehung der Straße durch, nachdem die erste Einziehung wegen eines Verfahrensfehlers gestoppt wurde. Für die Anwohner ändert sich dabei allerdings nichts in der Nutzung der Straße. Allerdings haben die Radfahrer in Zukunft in der schmalen Straße Priorität.

Mit öffentlichen Fördermitteln plant die Kommune den Ausbau von der Kleinen Fischerei bis zum Rand der Grünen Lunge. Die Radfahrer sollen die Stadt auf ihrer Durchfahrt dabei von den verschiedensten Aspekten sehen und erleben. Bis zum Juli will die Kommune dabei bereits ein Stück des künftigen Saaleradweges fertiggestellt haben. Von der Saalebrücke bis zur Großen Fischerei soll er reichen. Die Bürger können die Radverbindung bereits dann schon nutzen.

Um die gesamte rund sechs Kilometer lange Strecke zwischen der Saalebrücke und dem Saaledamm für den Radtourismus zu ertüchtigen, will die Stadt in diesem Jahr weitere Fördermittelanträge stellen. Bis 2022 sollen die Projekte dann umgesetzt werden.

Bislang verläuft der Saaleradweg an der Stadt Calbe vorbei durch Gottesgnaden. Längst haben die flussbegleitenden Radwege ein eigenes wirtschaftliches Potenzial entwickelt. Das zeigt sich vor allem am Elberadweg in der Nähe. Hier fahren jährlich zehntausende Radfahrer und genießen die Entschleunigung an dem weitgehend naturbelassenen Fluss. Nicht nur inländische Touristen finden zunehmend Gefallen an den Radwegen, auch Bürger aus den Nachbarländern sind zahlenmäßig oft sehr stark vertreten. Das ist vor allem am Elberadweg nachgewiesen. Holländer stellen hier zahlenmäßig die größte ausländische Gruppe.

Weil die Beliebtheit der Bürger an den Radwegen seit Jahren wächst und die Zahl der Radfahrer kontinuierlich steigt, hat sich entlang der Radwege auch eine darauf spezialisierte lokale Wirtschaft entwickelt. Vor allem Lokale und Herbergen sind entstanden. Wenn die Stadt Calbe in der Zukunft den Saaleradweg durch die Innenstadt führt, dürfte dies ebenso belebend wirken und neue Lokale entstehen lassen. Für die Kleinstadt, in deren Zentrum jede Menge Geschäfte leer stehen und auch die Zahl der Lokale überschaubar ist, könnte dies eine Kehrtwende bedeuten. Der Radweg könnte damit auch Arbeitsplätze schaffen.