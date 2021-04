Baubeginn für altersgerechten Wohnpark in Eggersdorf

Eggersdorf

Ramona Babock ist erleichtert. Vier Monate Verzug hat ihr Bauprojekt in Eggersdorf, weil dem Vermesser auf dem leergeräumten Grundstück die Messpunkte fehlten. Seit vergangener Woche ist alles fertig vermessen, und auch die letzten Papier hat sie an die Bank geschickt: „Jetzt kann es endlich losgehen.“

Als Geschäftsführerin des örtlichen Pflegediensts „Lebensgeister“ verantwortet Ramona Babock gemeinsam mit ihrer Tochter Jana Babock das bald größte Bauprojekt in Eggersdorf. Mitten im Ortskern entsteht auf 7000 Quadratmetern ein Wohnpark mit 32 altengerechten Wohnungen und einer Tagespflege. Das Projekt soll 4,4 Millionen Euro kosten und wird privat finanziert.

Der Wohnpark schließt die Lücke zwischen Reformstraße und Tränkestraße, in der einst ein großer Vierseitenhof stand. „Schön grün“ soll es laut Babock werden. Entlang der Reformstraße und im Inneren des Grundstücks reihen sich Einzelappartments mit Schlafzimmer, Wohnküche und Badezimmer auf. Gedacht sind sie für Alleinstehende oder Ehepaare. Zur Tränkestraße hin findet eine neue Tagespflege für 20 Gäste ihren Platz. Zwischen den Häusern entsteht ein Park mit Grillplatz, hinzu kommen Parkplätze mit Ladesäulen für Elektroautos.

Für Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem ist das Bauvorhaben ein großes Glück: „Es gibt schon lange den Wunsch nach betreutem Wohnen im Dorf.“ Ziem vermittelte das brach liegende Grundstück neben Bürgerhaus und Kindergarten. Ihr ist es ein Anliegen, alte Menschen weiter ins Dorf zu integrieren, sozial wie räumlich.

Im neuen Wohnpark soll das, ganz im Gegenteil zu einer Unterbringung im Heim, gelingen. „Die Tagespflege ist offener, lustiger, freundlicher“, weiß Babock aus der Erfahrung, die sie mit ihrem Team in den letzten vier Jahren sammeln konnte. So lange gibt es die Tagespflege in Eggersdorf bereits.

Eine ähnliche Atmosphäre soll es auch im altersgerechten Wohnen nebenan geben. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Appartments können nach Bedarf verschiedene Services des Pflegediensts nutzen. Für die Angestellten entfällt der Anfahrtsweg, so dass diese mehr Zeit für die Betreuung haben. Das Konzept kommt so gut an, dass ohne große Werbung bereits 22 Wohnungen reserviert sind. „Die Interessenten kommen aus Eggersdorf, Magdeburg, Schönebeck“, zählt Babock auf.

Ende Mai soll es mit dem Bau losgehen. Von der ersten Idee bis zum Spatenstich wären das gerade einmal anderthalb Jahre – trotz Corona. Den Bau übernimmt ein Eggersdorfer Bauunternehmer, der das Gelände bereits vorbereitet und alle alten Keller abgebrochen hat. Nach einem Jahr sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, etwas später auch die Tagespflege.

Dass das Projekt so schnell umgesetzt wird, liegt besonders an der guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den Bauherrinnen. Das betonen Babock und Ziem deutlich. „Der Landrat, der Bürgermeister, die Ortsbürgermeisterin. Alle haben mitgearbeitet“, sagt Babock. Ortsbürgermeisterin Ziem freut sich, dass der Wohnpark nicht nur mitten im Dorf, sondern auch direkt neben Kindergarten und Bürgerhaus entsteht: „Der Zusammenhalt der Menschen ist wichtig. So bleibt die Verbindung zwischen den Generationen erhalten.“

Um die Gemeinschaft weiter zu fördern, reißt die Gemeinde ab diesem Freitag schon mal die Mauer zwischen Bürgerhaus und zukünftigem Wohnpark ab. Das bald neu errichtete Blockheizkraftwerk des Wohnparks soll laut Babock auch Strom und Wärme für Bürgerhaus und Kita liefern. „Die Menschen können hin- und herkommen, das wird ein Geben und Nehmen“, träumt Ziem. Sie denkt derweil schon darüber nach, wie das Bürgerhaus neu gestaltet werden kann, um das Dorfzentrum noch lebendiger zu gestalten.

