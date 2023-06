Strenzfeld - Jürgen Recht, langjähriges Mitglied der Erzeugergemeinschaft (EZG) Qualitätshartweizen Vorharz stellte den Situationsbericht zum Durumanbau insbesondere in Sachsen-Anhalt vor - und damit erhebliche Probleme.

In der Bundesrepublik werden jährlich rund 420.000 Tonnen Durum vermahlen beziehungsweise verarbeitet. Nur unter 200.000 Tonnen Durum davon stammen aus eigener Produktion, die Eigenbedarfsdeckung liegt unter 50 Prozent. In Deutschland bestünden damit gute Vermarktungsmöglichkeiten für Hartweizen.

Teigwaren sind Grundnahrungsmittel

Teigwaren sind in Deutschland ein absolutes Grundnahrungsmittel geworden. In Sachsen-Anhalt gilt es mit 13.600 Hektar beim Durum (in Deutschland derzeitig rund 32.000 Hektar) eine stabile Anbauentwicklung in den folgenden Jahre zu sichern. Überzeugend stellte der Berichterstatter und auch nachfolgende Referenten mit langfristigen Vergleichen realisierbare Erfordernisse für die Zukunftsfähigkeit des Durumanbau im mitteldeutschen Trockengebiet vor, Winterdurum mit hohen Qualitäten zuverlässig anzubauen.

Heiko Thomaschewski, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenanbau (LLG), und Dieter Orzessek, Hochschule Anhalt, betonten gleich zu Beginn ihrer Vorträge mit eindrucksvollen Sortenversuchsergebnissen das Potenzial neuer Sorten. Die genetische Vielfalt beim Hartweizen ist besonders wichtig. Dieser habe im Zuge der Klimaerwärmung auch im mitteldeutschen Raum eine Chance, zeigte Orzessek auf. Die Hochschule Anhalt führt seit vielen Jahren Versuchsanstellungen sowohl zum Winter- wie auch Sommerdurum durch. Aufgrund der langjährigen Frühsommertrockenheit seit 2018 und deutlich geringeren Erträgen ist der Sommerdurumanbau rückläufig.

Züchter haben in den vergangenen Jahren neue Sorten entwickelt, dabei in den Ertrags- und Qualitätseigenschaften wesentliche Fortschritte erzielt und diese miteinander kombiniert. Perfekte Sorten gibt es jedoch nicht. Fehlende Niederschläge sind besonders in der Kornfüllungsphase nachteilig.

Bauern liefern hohe Qualität

Mike Hennig, Geschäftsführer der Teigwaren Riesa GmbH, dankte den Durumanbauern und Vertretern der Saalemühle Alsleben für die hochwertige Qualität ihrer Produkte, betonte die Nachhaltigkeit und Effizienz der fairer Kooperation. Als langjähriges regionales Unternehmen mit 150 Mitarbeitern sind Kreativität und viel Innovation bei der vielfältigen Produktherstellung im harten Wettbewerbskampf auf dem deutschen Nudelmarkt unabdingbar. Ein neues Verpackungslogo „Für Dich von Hier“ online sowie digital soll die langfristige Kundenbindung und Unternehmensstrategie weiter unterstützen.

Kurt Fromme, Geschäftsführer des Landhandels Fromme, informierte abschließend über die aktuelle Marktentwicklung aufgrund der veränderten politischen Lage bei der Vermarktung von Durum. Der Ukraine-Krieg verunsichere die Märkte, Preisschwankungen werden ausgelöst durch Logistikengpässe, steigende Betriebsmittelkosten und veränderte Warenströme. Marktbeobachter Fromme zeigte Entwicklungstendenzen auf, verwies auf noch immer viele ungelöste Fragestellungen, betonte ein dringlich erforderliches Klimaschutz- Sofortprogramm und die Erhöhung der Energieeffizienz. Die globalen Entwicklungen begründen Chancen und Herausforderungen – Durum bleibt ein wichtiges Produkt.

Neue Konzepte sind gefragt

Oberstes Kriterium der Vermarktung ist höchster Qualitätsstandard. Er weiß, dass die Qualität der Importware nicht immer an die guten Qualitäten deutschen Durums heran reichen. Neue Konzepte für die jeweilige Weltmarktsituation sind gefragt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In seinem Resümee sagte Fromme, dass Durum ein Nischenprodukt sei. „Bei den wenigen Verarbeitern gibt es unterschiedliche Kontraktspezifikationen, daraus ergeben sich für besondere Qualitäten immer auch Möglichkeiten der Vermarktung. EZG-Qualitäten im Hochpreissegment würden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung ist gesichert.“

Fazit der Fachtagung: Hinsichtlich der angestrebten Erweiterung des Durumanbaus, auch im Sinne des Regionalitäts- und Umweltanspruchs des deutschen Verbrauchers gibt es noch viel Potenzial zu erschließen.