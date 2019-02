Egal, ob im oder am Haus: Der Schönebecker Andreas Franke genießt sein Heim im Bauhaus-Stil. Foto: Heike Liensdorf

Das Bauhaus wird in diesem jahr 100 Jahre - auch in der Stadt Schönebeck, wie ein Beispiel aus dem Blauen Steinweg zeigt.

Kubische Form. Klare Linien. Viel Glas. Fenster, die um die Ecke gehen. Flachdach. Am Blauen Steinweg in Schönebeck steht ein Haus im Bauhaus-Stil. Andreas Franke hat sich damit einen Wunsch erfüllt: Einzug in die klassische Moderne. Der Bauhaus-Stil ist 100 Jahre alt und doch alles andere als altbacken.

Als der 45-jährige Schönebecker vor gut zehn Jahren bauen wollte, war ihm nur klar, dass es modern sein sollte. Durch einen Bekannten lernte er Thomas Mayer kennen. Einen Architekten aus Dessau, der sich der Bauhaus-Richtung verschrieben hat. Sie schauten sich Dessaus Bauhaus-Bauten an. Andreas Franke war schnell überzeugt. Er wollte auch ein Haus in diesem Stil. Seit gut acht Jahren hat der Geschäftsführer einer Baufirma es nun, genießt es jeden Tag von außen und innen. Auf 200 Quadratmeter ist genügend Platz zum Wohlfühlen für die drei Bewohner.

Sichtachsen werden aufgegriffen

Was auffällt und gefällt, sind die Sichtachsen, die immer wieder aufgegriffen werden. Mit dem Öffnen der Eingangstür kann man bis in den Garten durchblicken. Geht man in die Küche, schaut man direkt auf die Terrasse. Die Natur ist immer gegenwärtig.

Über allem steht die Funktionalität. Kein Schnickschnack, alles ist aufs Wesentliche reduziert. Gut durchdacht bis in die kleinste Ecke. Das schätzt auch Andreas Franke an diesem Stil. Mit seinem Haus hat der Bauingenieur mit Aufbaustudium Denkmalpflege ganz klar den Weg zur Moderne gefunden.Von Heike Liensdorf