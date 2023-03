Calbe - Im April sollen die Bauarbeiten an den beiden neuen Grabfeldern abgeschlossen werden. So können sich die Calbenser in Zukunft auf einer Fläche in einer Urne bestatten lassen. Nur ein kleines Schild mit den persönlichen Daten des Verstorbenen soll es an der Stele geben. Die andere Möglichkeit ist die Baumbestattung, die die Stadt jetzt einführen will.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.