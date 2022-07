Baustart mit drei Jahren Verspätung in Schönebeck

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Geh- und Radweg im finalen Bauabschnitt in der Schönebecker Geschwister-Scholl-Straße schon 2019 starten.

Die Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck vom Streckenweg aus fotografiert. Bis zur Kurve nach Frohse sollen hier ab 2022 Geh- und Radweg saniert werden.

Schönebeck - Ein ordentlicher Gehweg und ein Radweg, damit Radfahrer nicht auf der Straße fahren müssen, und ausreichend Parktaschen für Pkw: All dies zeichnet nach Sanierung die Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck aus – zumindest auf dem Teilstück zwischen Friedensplatz und Streckenweg. Ab dem Streckenweg Richtung Frohse ist dieser Komfort allerdings nicht vorhanden. Schotter bedeckt das, was eigentlich Geh- und Radweg sein müssten.