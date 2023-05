Die Schadensbeseitigungsmaßnahmen nach dem Hochwasser enden bald in Calbe. Am Freitag gibt es nun die Möglichkeit, eine der kostenintensivsten Maßnahmen direkt vor Ort zu betrachten und erläutert zu bekommen.

Baustelle am Mühlgraben: Möglichkeit zur öffentlichen Besichtigung

Zur Baustellenbesichtigung lädt die Stadtverwaltung morgen die Bürger an den Mühlgraben ein. Informationen zur Baustelle gibt es sowohl von Bürgermeister Sven Hause als auch vom Bauleiter vor Ort. Besucher sollen sich vorher im Rathaus anmelden.

Calbe - Kurzfristig lädt die Stadt die Bürger zum Tag der offenen Baustelle an diesem Freitag an den Mühlgraben ein. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr haben die Bürger dabei die Gelegenheit, die Baustelle aus der Nähe zu betrachten und sich fachkundig die Arbeiten erläutern zu lassen.