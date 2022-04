Baustelle auf Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck wird verlängert

Das Einzige, was derzeit an der stark frequentierten Kreuzung rollt, sind die Baumaschinen.

Schönebeck - Ring frei für die nächste Runde! Wer sich bisher an die ziemlich ruhige Kreuzung an der Wilhelm-Hellge-Straße mit der Garbsener Straße und Am Malzmühlenfeld gewöhnt hat, darf sich an der Verkehrsberuhigung noch etwas länger erfreuen. Die Bauarbeiter bekommen noch einmal einen üppigen Nachschlag.