Baustelle: Im Breiteweg in Schönebeck ist der erste Schock überwunden

Schönebeck - „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als die Bauarbeiten losgegangen sind“, erinnert sich Sandy Fahwald an den 4. Oktober zurück. Der Teufel war los. Was soll werden? Die Inhaberin von New York Pizza im Breiteweg 65 musste fix handeln und wegen der Bauarbeiten einiges verändern, um mit ihrem Geschäft hinzukommen. Ihre Kunden können in der Filiale Essen bestellen, das zu ihnen geliefert wird. Allerdings können die Lieferfahrzeuge nicht mehr wie gewohnt vor dem Laden abgestellt werden, da es keine Parkflächen mehr gibt.