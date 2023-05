Früher gab es zwischen den beiden Brücken am Rathaus und am Schillergymnasium über den Mühlgraben eine Brücke. Sie führte in den Schlosspark auf der Hegerinsel.

Calbe - Den Mühlgraben in Calbe gibt es schon lange. Im 16. Jahrhundert legten die Menschen den Mühlgraben an. Bis heute führt er einen Teil der Saale und macht so den Heger zu einer Insel. Aktuell lässt die Stadt den in Privathand befindlichen Mühlgraben am Ufer sanieren. Für rund 7,5 Millionen Euro wurde und wird das Ufer und die Böschung befestigt. Bei einem neuen Hochwasser der Saale soll es so keine weiteren Schäden geben. Dort, wo der Mühlgraben durch die Stadt fließt, wurde eine Schutzmauer errichtet. Kürzlich gab es hierzu eine ausführliche Baustellenführung und Erläuterung für die Bürger. Doch dabei wurde eine spannende Entdeckung gemacht.