Stadtgeschehen Baustelle: Stadt Schönebeck verschickt Briefe an die Anwohner des Kunstanger und kündigt Baubeginn an

Die Briefe sind raus. Die Ankündigung ist erfolgt. In Kürze werden bauvorbereitende Maßnahmen am Kunstanger beginnen. Sie sind ein Vorbote darauf, dass in Kürze gebaut wird. Doch die Gretchenfrage bleibt weiterhin ungeklärt.