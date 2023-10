In der Halle der Wasserwehr in Schwarz gibt es ein Problem mit Schädlingen. Mäuse haben sich zu einem Problem entwickelt.

Der Hochwasserschutz an der Saale ist wichtig und wurde in den vergangenen Jahren, wie hier in Trabitz, ertüchtigt.

Calbe - Thomas Höfs

Die Halle der Wasserwehr in Schwarz könne nicht mehr genutzt werden, beklagte sich kürzlich ein Bürger, der in Schwarz bei der Wasserwehr mitarbeitet während der Stadtratssitzung.

Die Halle sei von Mäusen befallen und Kot liege in dem Gebäude. Die Kommune müsse hier tätig werden, forderte er.

Die Stadt werde einen Kammerjäger einsetzen, um das Problem zu lösen, sagte Bürgermeister Sven Hause nach der Sitzung des Stadtrates. Die anderen Kritikpunkte des Bürgers wies der Bürgermeister aber zurück. So beschwerte sich der Einwohner über die schlechte Bewirtschaftung der Halle. Das Umfeld sei nicht entsprechend gepflegt. Es sei Aufgabe der Wasserwehr, sich um die Halle, in der die Materialien für die Wasserwehr gelagert sind, zu kümmern, meinte der Bürgermeister.

Calbe braucht Wasserwehr

In der Saalestadt muss die Kommune eine Wasserwehr vorhalten. Sie ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schwarz angesiedelt und wird dort geführt. Im Einsatzfall haben sich die Mitglieder der Wasserwehr vor allem darum zu kümmern, die Deiche innerhalb der Kommune während eines Hochwassers zu überwachen, um so rechtzeitig schadhafte Stellen zu bemerken und handeln zu können.

Daneben hat die Kommune zahlreiche Materialien angeschafft, um die Wasserwehr gut auszurüsten. Außerdem verfügt die Stadt über Elemente, um die Hochwassermauer in Gottesgnaden bei Bedarf erhöhen zu können.

Die Ausrüstung soll dazu dienen, Calbe in Zukunft wirksamer von einem Hochwasser zu schützen. 2013 war dies so nicht möglich, als die Saale mit einem Jahrhunderthochwasser weite Teile des Landes überflutete und auch enorme Schäden an Gebäuden und der öffentlichen Infrastruktur anrichtete. Seit dem Hochwasser wurde bislang viel in den Hochwasserschutz investiert. Dennoch sind die Bauvorhaben noch nicht abgeschlossen. Vor allem bei Gottesgnaden klafft noch eine größere Lücke, die bei einem neuen Hochwasser die Feuerwehr mit der Wasserwehr schließen müsste.

Schutz noch nicht komplett

Wann der Hochwasserschutz rund um die Siedlung Gottesgnaden vervollständigt und abgeschlossen werden soll, ist nach wie vor offen. Einen Zeitplan gibt es hierfür aktuell nicht. Noch zu viele Bauvorhaben bei der Ertüchtigung von Deichen gibt es im Land, die noch umgesetzt werden müssen. Allerdings reicht das Geld nur immer jährlich für wenige Vorhaben. Bis zur Vervollständigung des Schutzes gibt es vorübergehend nur eine Übergangslösung für die Saaleinsel Gottesgnaden.