Bekommt der Salzlandkreis einen neuen Solarpark?

Hans Hagemann steht vor seinen Photovoltaik-Anlagen auf seinem Schweinestall. Kommt in Zukunft noch zusätzlich Solarenergie auf seine Äcker?

Zens - Normalerweise beschäftigt sich Hans Hagemann eher mit der Frage, welches Futter seine Tiere bekommen oder wie hoch der Schweinepreis gerade ist. In Zukunft könnte die Sonnenscheindauer oder der Strompreis eine größere Rolle in seinen Gedanken spielen. Denn: Der Landwirt aus Zens möchte etwa 42 Hektar Ackerfläche mit Photovoltaikanlagen (PV) bestücken. Die Solarparks sollen im Bördeland in Großmühlingen und Eickendorf entstehen.