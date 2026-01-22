weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ende Januar schließt der Konsum in Eickendorf. Schon bald könnte es eine neue Einkaufsmöglichkeit geben – mit einem Angebot, das die Anwohner mitgestalten können.

Von Bianca Heimert Aktualisiert: 22.01.2026, 14:02
"Unser Schopp"-Gründerin Sandy Hoppert präsentiert einen Teil des Sortiments.
"Unser Schopp"-Gründerin Sandy Hoppert präsentiert einen Teil des Sortiments. Bianca Heimert

Eickendorf. - Lebensmittelhändler ziehen sich insbesondere auf ländlichem Raum zurück. Auch Eickendorf ist davon betroffen: Zum 31. Januar schließt der Konsum. Ab Februar fehlt damit eine Einkaufsmöglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Haushalts- und Pflegeartikel. Die nächsten Geschäfte befinden sich in Biere, Welsleben oder in Schönebeck.