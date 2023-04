PV-Anlagen Bekommt Schönebeck bald einen 278 Hektar großen Solarpark?

Wer von Schönebeck über die Magdeburger Straße in die Landeshauptstadt fährt, der sieht in Frohse auf der linken Seite viel freie Fläche. In Zukunft könnte dort ein riesiger Solarpark entstehen. Wie ein Investor dort für über 100 Millionen Euro Landwirtschaft und Solarenergie in Einklang bringen will.