Innerhalb kurzer Zeit hat sich der Treffpunkt in der Feldstraße zu einem kulturellen Mittelpunkt entwickelt - und bringt noch mehr Potenziale mit sich.

Zu einem Treffpunkt der Kultur entwickelt sich die Begegnungsstätte.

Calbe. - Aus der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Calbe in der Feldstraße 17 soll künftig ein lebendiger Ort für alle Generationen werden – mit neuem Namen und neuem Konzept. Das sagt Dirk Wolter vom Verein „Calbe macht Kultur“. Der Verein hat der Einrichtung einen frischen Titel gegeben: „KuK“, die Abkürzung steht für Kunst- und Kulturzentrum.