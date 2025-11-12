weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Kunst und Kultur: Beliebte Begegnungsstätte in Calbe bekommt neuen Namen

Kunst und Kultur Beliebte Begegnungsstätte in Calbe bekommt neuen Namen

Innerhalb kurzer Zeit hat sich der Treffpunkt in der Feldstraße zu einem kulturellen Mittelpunkt entwickelt - und bringt noch mehr Potenziale mit sich.

Von Thomas Höfs 12.11.2025, 10:00
Zu einem Treffpunkt der Kultur entwickelt sich die Begegnungsstätte.
Zu einem Treffpunkt der Kultur entwickelt sich die Begegnungsstätte. Dirk Wolter

Calbe. - Aus der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Calbe in der Feldstraße 17 soll künftig ein lebendiger Ort für alle Generationen werden – mit neuem Namen und neuem Konzept. Das sagt Dirk Wolter vom Verein „Calbe macht Kultur“. Der Verein hat der Einrichtung einen frischen Titel gegeben: „KuK“, die Abkürzung steht für Kunst- und Kulturzentrum.