Bernburg: Was bei der Studentenverbindung Agronomia anders ist

Elite von Morgen oder Schnee von gestern? Vier Studierende geben Einblick in eine Welt sonst zumeist geschlossener Gesellschaften.

Bernburg - Auf dem Campus der Hochschule Anhalt bei Bernburg steht in Weiß ihr Verbindungshaus. Im Innenraum hängt ein großes Wappen mit dem individuellen schwarzen Zirkel und den Farben der Studentenverbindung: „Grün wie der Klee, weiß wie der Schnee, Gold wie die Ähre“, kommentiert Tim Brix. Er ist Mitglied der akademischen Korporation Agronomia Cassel-Wolfsanger zu Witzenhausen und Bernburg. Doch wer sind die Agronomen? Was ist eigentlich eine Studentenverbindung? Und was bewegt junge Studierende überhaupt, hier mitzumachen?