Zusammen mit Nico Lattermann hat Henning Hölemann eine ganz besondere Kulisse geschaffen. Wie er zu dem Projekt gekommen ist und was ihn an Graffiti fasziniert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Schönebeck. - Was wohl Emmerich Kálmán dazu gesagt hätte? Dass das Bühnenbild für seine berühmteste Operette „Die Csárdásfürstin“ von Graffitikünstlern gestaltet wird? Diese wird nämlich in diesem Jahr vom 22. Juni bis 21. Juli beim 26. Operettensommer auf der Freilichtbühne am Bierer Berg bei Schönebeck aufgeführt. Nun, fragen kann man den ungarischen Komponisten, der die Operette im Jahr 1915 schrieb, nicht mehr, denn er starb bereits 1953. Aber auf jeden Fall ist das Bühnenbild auf der Freilichtbühne am Bierer Berg etwas Besonderes. Viel soll an dieser Stelle nicht verraten werden, nur das: Es ist bunt und Tiere sind zu sehen. Alles weitere können sich die Besucher des Operettensommers selber anschauen und beurteilen, wie gut es zu dieser Inszenierung passt.