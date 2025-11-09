1974 wurde das Barbyer Schützenhaus zur „Kaufhalle“ umgebaut. Dabei landete das alte Kneipen-Inventar auf der Straße. Darunter ein ausgedientes Klavier, das die Nachbarschaft tagelang auf die Palme brachte.

„Bernhard, mach doch mal was!“ Die Geschichte eines Klaviers in Barby, das keiner mehr hören wollte

Vor allem die Schuljugend war von dem Schützenhaus-Klavier auf der Straße begeistert.

Barby. - Wir schreiben Frühjahr 1974. Es ist so einiges los in der Welt: Ölkrise, Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon infolge des Watergate-Skandals, die Veröffentlichung von George McCraes Sommerhit „Rock Your Baby“, der durch seinen eindeutig-zweideutigen Text berühmt wird. Eine andere amüsante Anekdote ist der Fund des Skeletts von „Lucy“ in Äthiopien, das den Namen nach dem Beatles-Song „Lucy in the Sky with Diamonds“ erhält, der immerfort am Ausgrabungsort dudelt.