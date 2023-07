Nicht immer spenden Bäume Schatten. Frank Schwede sitzt in seinem Bagger und macht, nachdem die Kabel verlegt wurden, die Löcher wieder zu. Auch wenn die Tür auf ist, staut sich in dem Fahrzeug die Wärme.

Schönebeck - Frank Schwede sitzt in seinem Bagger. Er hat mit seinen beiden Kollegen den Auftrag, Glasfaserkabel in der Friedrichstraße zu verlegen. „Von 7 Uhr bis 16.30 Uhr arbeiten wir“, umreißt der Bauarbeiter seine Arbeitszeit. Seit Donnerstag ist Schwede mit der Verlegung beschäftigt. Und das bei teilweise sehr warmen Außentemperaturen, und viel Schatten liefert die Friedrichstraße um die Mittagszeit nicht unbedingt. „Wir bekommen Wasser und Sonnencreme gestellt“, nennt Frank Schwede zwei Dinge, die Abhilfe schaffen. Und getrunken wird sehr viel derzeit. Rund vier Liter trinkt Schwede am Tag, schätzt er ein. Und nach Feierabend meidet er, so gut es geht, die Sonne. „Als erstes gehe ich duschen“, verrät er. Und das nicht nur aus hygienischen Gründen. „Das hilft mir auch dabei, langsam runter zu fahren“, begründet er. Meistens verbringt er den Rest des Tages im Schatten.