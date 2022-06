Berufsausbildung: Noch rund 300 freie Stellen im Salzlandkreis - unter anderem in Calbe

Der Salzlandkreis ist stark in der Metallverarbeitung. In der Saalestadt Calbe gibt es zahlreiche Unternehmen, die sich damit befassen und regelmäßig Nachwuchs suchen.

Calbe/Bernburg - Obwohl das Ausbildungsjahr längst begonnen hat, gibt es noch rund 300 freie Ausbildungsplätze im Salzlandkreis, sagt Anja Huth. Die Chefin der Bernburger Arbeitsagentur sieht die Corona-Pandemie als Ursache, dass ein Teil der Jugendlichen noch unentschlossen sei, was die Berufswahl angehe. Die vergangenen beiden Jahre waren vor allem dadurch geprägt, dass die jungen Leute keine Praktika in den Unternehmen absolvieren konnten, sagt sie. Wegen der fehlenden Erfahrung in den Unternehmen sei ein Teil der Jugendlichen unentschlossen, was die Berufswahl angehe, begründet sie. Die praktische Erfahrung könne die Agentur auch durch vermehrte Berufsberatung kaum ersetzen, weiß sie. Dabei habe die Agentur die Berufsberatung auch während der Corona-Pandemie im Visier gehabt. Neue Methoden seien hier ausprobiert worden.