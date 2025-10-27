weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Drei Jahre Bauzeit: Bestattungshaus in Calbe nach Umbau nicht wiederzuerkennen

Drei Jahre Bauzeit Bestattungshaus in Calbe nach Umbau nicht wiederzuerkennen

Nancy Beutler zieht mit ihrem Unternehmen in Calbe von der Arnstedt- in die Magazinstraße und baut dafür einen ehemaligen Discounter komplett um. Das Gebäude ist nach dem Abrücken der Handwerker nicht wiederzuerkennen.

Von Thomas Höfs 27.10.2025, 10:01
Nancy Beutler mit ihrem Mann Peter Kallinich im riesigen Ruheraum im neuen Betstatungshaus in der Magazinstraße.
Nancy Beutler mit ihrem Mann Peter Kallinich im riesigen Ruheraum im neuen Betstatungshaus in der Magazinstraße. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Nach monatelanger Umbauzeit hat am Wochenende das Bestattungshaus Heinze den neuen Betriebsstandort bezogen. Firmenchefin Nancy Beutler freute sich dabei, die Bauzeit endlich hinter sich gebracht zu haben.