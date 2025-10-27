Drei Jahre Bauzeit Bestattungshaus in Calbe nach Umbau nicht wiederzuerkennen
Nancy Beutler zieht mit ihrem Unternehmen in Calbe von der Arnstedt- in die Magazinstraße und baut dafür einen ehemaligen Discounter komplett um. Das Gebäude ist nach dem Abrücken der Handwerker nicht wiederzuerkennen.
27.10.2025, 10:01
Calbe. - Nach monatelanger Umbauzeit hat am Wochenende das Bestattungshaus Heinze den neuen Betriebsstandort bezogen. Firmenchefin Nancy Beutler freute sich dabei, die Bauzeit endlich hinter sich gebracht zu haben.