Die Hobbykünstlerin Christa John, die am Markt ihr Atelier mit Werkstatt „Siebenschön“ hat, möchte lokale Fantasiegestalten zu Leben erwecken: die Solesalzfee und die Elbefee. Jetzt sucht Christa John engagierte Mitstreiter für ihr Kunstprojekt.

Besuch in der Atelierwerkstatt „Siebenschön“ Schönebeck

Ein Blick in die Werkstatt von Christa John: An diesem Tisch entstehen ihre Bilder und Collagen. Im Regel im Hintergrund stehen Kartons, Schubladen und Hefter. Darin bewahrt sie die Fundstücke aus den Elbauen und bei anderen Spaziergängen auf.

Schönebeck - Wenn die Schönebeckerin Christa John in den Elbauen spazieren geht, dann ist das ganz besonders. Während andere die Natur beobachten und den Blick in die Ferne entlang der Elbe schweifen lassen, ist der Blick von Christa John oft nach unten, nach links und rechts gerichtet. Suchend bewegt sie sich entlang des Ufers der Elbe auf der Entdeckung nach ganz speziellen Schätzen: nach kleinen Steinen, sonderbaren Knochen, bunten Schneckenhäuschen, großen und kleinen Blättern, langen Federn oder vielen andere Dinge, die achtlos auf dem Boden der Elbauen liegen, aber von der Künstlerin später in den Mittelpunkt ihrer Kunst gerückt werden.

Die Funde landen später in Schachteln, Schubladen und Kartons in der Altelierwerkstatt der Schönebeckerin. Schon seit 2017 hat Christa John ihr künstlerisches Domizil am Markt Nummer 7a.

Einzigartige Landschaft ist die Inspiration

Dort sitzt sie in aller Stille und im Sommer bei geöffnetem Fenster. Das Licht der Nordwestseite erhellt nicht nur die Werkstatt auf natürliche Weise, sondern auch den „Showroom“ (Englisch: Schauraum), wie ihn Christa John nennt. „Ich habe mich damals sofort in diesen Raum mit diesem Licht verliebt“, sagt die Schönebeckerin, die ein Gespür für das Besondere hat.

Woher kommen die Anregungen, die die Kunstschaffende in ihren Werken umsetzt, in Bilder und Collagen? „Unsere Elbauen sind eine wunderbare und einzigartige Landschaft, deren Schönheit und Bedeutung wir uns immer wieder bewusst machen sollten. Sie haben mich inspiriert, Fantasiewesen zu schaffen, die seit Urzeiten an den Elbufern im Einklang mit Flora und Fauna leben und die Auen behüten“, beschreibt Christa John.

Grüne feenhafte Naturwesen, dekoriert mit Gräsern, Moos, Schneckenhäusern, Libellen und Grashüpfern… Diese Bilder im Kopf bleiben bei ihr keine Bilder im Kopf. Sie werden früher oder später Realität. Zur diesjährigen 800-Jahr-Feier der Stadt Schönebeck sind die Feen auf der Salineinsel präsent gewesen. „Meine Berliner Enkeltochter Sonja, die kleine freche Fee, und ich, die schrullige große Fee, haben mit den Kindern über ihre Beobachtungen und Erlebnisse auf den Elbauen geplaudert. Wer etwas zu den dort lebenden Tieren und Pflanzen sagen konnte, durfte sich als Geschenk eine schöne Feder, ein echtes Schneckenhaus, eine Süßwassermuschelschale aussuchen oder bekam aus dem Füllhorn der kleinen Fee ein bisschen glücklichmachenden Feenstaub. Nach dem Fest verstecken sich die Elbauenfeen wieder in den alten Weiden und werden erst wieder zu einem besonderen Anlass sichtbar“, weiß die Künstlerin zu berichten.

Diese Sammlung an Marionetten hat Christa John geschaffen. Foto: Olaf Koch

Welche Rolle könnte ein Schamane gespielt haben?

In einem der beiden Schaufenster der Atelierwerkstatt steht eine Schamanin. Denn auch das benachbarte Ringheiligtum inspiriert Christa John. An diesem bedeutenden spirituellen Ort könnte vielleicht ein Schamane eine wichtige Rolle gespielt haben. Schamanen galten in vielen Kulturen als Vermittler zwischen der physischen und der geistigen Welt. „So eine Figur, sozial hoch angesehen mit heilenden und visionären Fähigkeiten, wollte ich mir vorstellen.“ Und das hat Christa John: Für die Gestaltung der Schamanin hat sie fast ausschließlich Materialien und Techniken verwendet, die den Menschen damals zur Verfügung standen: Leder, Fell, Horn, Knochen, Zähne, Federn und der große gehörnte Stab verziert mit den damals typischen Farben und mit den klirrenden Elbemuscheln sollen die herausragende Rolle der Schamanin repräsentieren. „Es ist schon etwas mystisch, wenn meine Schamanin in der Abendsonne durch die Tore des Heiligtums schreitet“, stellt sich Christa John vor. Das Kostüm ist kein Ausstellungsstück, sondern tatsächlich tragbar.

Einen bunten Farbtupfer setzen Enkelin Sonja und Christa John als Elbauenfeen während des Stadtfestes Schönebeck. Foto: John

Schönebeck und Umgebung haben noch viel Potenzial für eigene regionale Fantasiegestalten. Wie gesagt: Vielleicht eine Solesalzfee oder eine Elbefee? „Schön wäre es, wenn sich noch andere Kreative finden würden, mit denen ich zu diesem Thema ins Gespräch kommen könnte. Und vielleicht können wir gemeinsam etwas gestalten“, freut sich Christa John.