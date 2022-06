Arbeit Betriebe im Salzlandkreis müssen um Auszubildene kämpfen

Der Firma ISO−Bau GmbH in Schönebeck fehlt es an Auszubildenden. Damit ist der Betrieb aber im Salzlandkreis nicht der Einzige. Es fehlt nicht an Stellen, sondern an den Auszubildenden, die sie füllen. Was dagegen getan wird?