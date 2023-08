Betrunken am Steuer: Schönebecker soll mit 1,6 Promille durch Stadt gefahren sein

Schönebeck - Fahrlässige Gefährdung im Straßenverkehr wird dem 36-jährigen Schönebecker Tjorben Neuling (Name geändert) vorgeworfen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er im Februar dieses Jahres gegen 18 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrichstraße in Schönebeck unterwegs gewesen sein, obwohl er alkoholisiert war. Knapp anderthalb Stunden später habe man dem Schönebecker Blut abgenommen. Die Analyse wies einen Alkoholwert von 1,6 Promille auf, so die Staatsanwältin.