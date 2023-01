Bevölkerungsrückgang in Calbe bald gestoppt?

Bislang gehen die Prognosen davon aus, dass die Bevölkerung in Calbe in den kommenden Jahren weiter schrumpft. Deutlich widerspricht Gunnar Schellenberger (CDU). Der Landtagsabgeordnete und -präsident rechnet mit einer baldigen Kehrtwende der Entwicklung.

Calbe - Der Blick in die Zukunft ist regelmäßig mit Ungewissheiten behaftet. Denn die Zukunft kennt niemand. Dennoch gibt es immer wieder Prognosen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Für die Stadt Calbe sehen die Prognosen, was die Zahl der Einwohner in der Zukunft angeht, weniger erfreulich aus. Die Prognosen sehen hier vor, dass die Zahl der Einwohner weiter beständig schrumpft und die Bevölkerung in der Stadt immer älter wird.