Am Sonntag hatten die Lödderitzer ein Erlebnis der besonderen Art. Ein Biber saß mitten im Dorf und machte keine Anstalten in sein Naturrevier zurückzukehren. Die verständigten Behörden waren derweil völlig überfordert.

Als vor Jahren schon mal ein Biber in Lödderitz für Schlagzeilen sorgte, wurde diese Szene an „Busses Loch“ nachgestellt. Dieser Biber stammte aus dem Kreismuseum und war ausgestopft. Doch am Sonntag sorgte ein lebendes Exemplar für ein Durcheinander bei den Behörden.

Lödderitz - Helmut Maczulat hat ja schon so einiges erlebt, wenn er früher als Ranger im Biosphärenreservat unterwegs war. Biber, die gleich neben der Bundesstraße in „Busses Loch“ ihr Habitat einrichteten, Biber, die einen Graben in Sichtweite des Dorfes anstauten, so dass die Lödderitzer um die Trockenheit ihrer Keller fürchteten. Aber was am vergangenen Sonntag geschah, war auch für Maczulat neu.