Biere: 400 Kinder und ein Bürgermeister

Anlässlich des Internationalen Kindertages trat der Bürgermeister der Gemeinde gegen die Kinder aus dem Bördeland in einer Wette an. Wer hat gewonnen?

Biere - Hier war was los! Die Kinder aus dem Bördeland traten gestern Nachmittag in einer Wette gegen den Bürgermeister der Gemeinde Bördeland, Bernd Nimmich (SPD), an.